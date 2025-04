Rinuncia del socio ai dividendi: il Fisco conferma l’incasso giuridico

La rinuncia ai dividendi non è priva di effetti per il socio. Con la recente risposta a interpello 59/2025, l’agenzia delle Entrate conferma la propria tesi della finzione di incasso giuridico in caso di rinuncia da parte dei soci persone fisiche a dividendi deliberati dalla società. In particolare, afferma che – in presenza di rinunce al credito per dividendi deliberati dalla società – non si configura alcuna sopravvenienza attiva tassata, ma si applica la ritenuta per via dell’incasso giuridico...

