Riparte la riforma della bancarotta, torna la commissione Bricchetti di Giovanni Negri

Riparte la riforma dei reati fallimentari. Il ministro della Giustizia Carlo Nordio ha infatti firmato il decreto di ricostituzione della commissione per l’adeguamento della disciplina penale al nuovo Codice della crisi d’impresa. La nuova commissione sarà ancora, come nello scorcio finale della passata legislatura, presieduta da Renato Bricchetti , ex presidente di sezione della Cassazione, confermati anche altri componenti di spicco come Francesco Mucciarelli, docente di Diritto penale a Milano...