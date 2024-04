Riscossione integrale per gli avvisi di recupero

I nuovi avvisi di recupero dei crediti d’imposta non spettanti o inesistenti, emessi a partire da domani, 30 aprile, ai sensi dell’articolo 38-bis, Dpr 600/1973, sono riscuotibili per intero, anche in caso di proposizione del ricorso. Per tali atti, inoltre, non è ammesso il pagamento attraverso la compensazione nel modello F24. Sarà infine possibile la presentazione dell’istanza di accertamento con adesione, ma senza poter beneficiare delle ordinarie regole di rateizzazione.

