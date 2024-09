Riscossione, l’operazione verità sull’arretrato passa dal Testo unico

Nel mezzo del cammin dei Testi unici arriva anche la riorganizzazione delle regole sulla riscossione e sui versamenti d’imposta. Nello schema di decreto legislativo approvato in via preliminare dal Governo, e che ora sarà trasmesso alle commissioni parlamentari per i pareri, vengono sistematizzate le norme che sono state oggetto della riforma con il Dlgs 110/2024, approdato a inizio agosto in «Gazzetta Ufficiale».

Il percorso si snoda in 241 articoli distribuiti lungo i nove titoli e i tre allegati...