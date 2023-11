Riscossione, verso la riforma le procedure di opposizione di Lucia Recchioni

Le novità sul discarico incrociano il superamento del ruolo e della cartella









Gli articoli in questa pagina affrontano alcuni dei temi trattati nella sessione di Master Telefisco dell’8 novembre.

Come per quasi tutti i settori del diritto tributario, anche in materia di riscossione sono in arrivo importanti novità. A guidare il processo di riforma c’è la legge delega 111/2023, nell’ambito della quale grande spazio è lasciato alla procedura di discarico automatico delle somme non riscosse dall’agente della riscossione, che dovrebbe essere prevista al 31 dicembre del quinto anno...