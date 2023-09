Riscossione, sul tavolo del Mef la partita dei gestori privati di Dario Aquaro e Cristiano Dell'Oste









Il cambio di passo del sistema della riscossione chiama in causa i gestori privati. Anche se in seconda battuta: per crediti ultra-quinquennali e già discaricati. Nella cornice disegnata dalla legge delega fiscale, dopo il lavoro degli esperti toccherà al decreto attuativo precisare chi, come e con quali risorse potrà andare a riscuotere multe, tasse e altri contributi non versati. Partendo da un dato di fatto: su 1.153 miliardi di euro di arretrato, cumulato dal 2000 al 2022, i crediti concretamente...