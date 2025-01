Riserve in sospensione d’imposta: a chi conviene liberarle con il 10%

La definizione dei bilanci dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2024 porterà con sé la decisione di “liberare” – in tutto, in parte o per nulla – le riserve in sospensione d’imposta presenti nel patrimonio netto di moltissime imprese, applicando l’imposta sostitutiva del 10% prevista dal decreto Irpef-Ires (articolo 14 del Dlgs 192/2024, che è misura straordinaria, e non “a regime”).

La disposizione rinvia per l’attuazione a un decreto del Mef da emanarsi entro il prossimo 1° marzo (termine – ordinatorio...