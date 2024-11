Risparmi d’imposta, nessuna decadenza per l’omessa indicazione nel 770

L’omessa indicazione nel modello 770 relativo al periodo d’imposta 2011 dei risparmi d’imposta maturati alla data del 30 giugno 2011 in capo alle Sgr non comporta la decadenza del diritto ad utilizzare in compensazione i risultati negativi di gestione dei fondi comuni di investimento, maturati alla data in questione, con i proventi corrisposti ai partecipanti ai fondi a partire dal 1° luglio 2011. È questo il principio di diritto contenuto nella sentenza 2479/15/2024 della Cgt Lombardia.

Le modalità di recupero dei risultati negativi di gestione

Il particolare...