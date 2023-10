Rivalutazione quote e terreni, perizia di stima a prova di contestazione di Albino Leonardi

Rivalutazione di terreni e partecipazioni anche nel 2024 - di Alessandra Caputo

Rideterminazione quote e terreni confermata anche per il 2024. Il disegno di legge di Bilancio riapre, anche per il prossimo anno, i termini per poter rivalutare il costo storico di terreni e partecipazioni detenuti al di fuori dell’esercizio di impresa (si veda il precedente articolo «Rivalutazione di terreni e partecipazioni anche nel 2024»).



Come per il 2023, la rivalutazione...