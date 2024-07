Rottamazione al 15 settembre: così il rinvio della quinta rata

Una volta c’era il “comunicato legge” ora per essere più veloci si è passati alla nuova formula «secondo fonti di governo». L’obiettivo, al di là della forma resta quello di far slittare un adempimento in scadenza quando la norma di proroga che interessa milioni di contribuenti e professionisti non è ancora ufficialmente il vigore. Il primo differimento arrivato sul filo di lana a sperimentare la proroga annunciata dalle cosiddette “fonti di governo” è la rottamazione quater e in particolare la scadenza...

