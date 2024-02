Rottamazione, con la riapertura dei termini senza effetto le azioni di recupero già avviate

La riapertura dei termini delle rate non pagate della rottamazione quater, in corso di approvazione con la legge di conversione del Milleproroghe, priva immediatamente di validità le azioni esecutive eventualmente intraprese medio tempore dall’agente della riscossione.

Con la conversione del Milleproroghe (Dl 215/2023) vengono rimessi in termini i debitori che non hanno pagato la maxi rata della rottamazione quater, scaduta lo scorso 18 dicembre. Nel contempo, viene differita anche la rata in scadenza...