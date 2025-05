Credito Iva da omessa dichiarazione con sanzione da riproporzionare

Nella sentenza n. 230/2/2025, la Corte di giustizia tributaria di primo grado di Padova si è espressa con riferimento a un caso di omessa presentazione della dichiarazione Iva, in presenza di un credito Iva annuale utilizzato in compensazione nell’anno successivo, ritenendo corretta l’applicazione della sanzione da omesso versamento prevista dall’articolo 13, commi 1 e 2, del Dlgs 471/1997 e dei relativi interessi, nonostante sia precluso il recupero del credito Iva in quanto riconosciuto spettante...

Continua a leggere NT+ Fisco Prova 1 mese a 4,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Aggiornamenti sull’attualità fiscale

Contenuti esclusivi sempre aggiornati

Il Sole 24 ORE edizione digitale

Schede e approfondimenti operativi

Tutti gli approfondimenti della Settimana Fiscale

Perché abbonarsi