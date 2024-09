Rottamazione, pagamenti della quinta rata entro il 23 settembre

La cassa del Fisco è sempre aperta. Per i contribuenti in regola con i primi quattro pagamenti della rottamazione quater, sono gli ultimi giorni per pagare la quinta rata, in scadenza ordinaria al 31 luglio 2024, che è stata poi spostata al 15 settembre 2024. Quest’ultima scadenza beneficia anche della cosiddetta tolleranza di 5 giorni. Per effetto dei differimenti da calendario, i 5 giorni possono diventare 8, in quanto il 15 settembre, domenica, slitta a lunedì 16 settembre, i 5 giorni di tolleranza...

Continua a leggere NT+ Fisco Prova 1 mese a 9,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Aggiornamenti sull’attualità fiscale

Contenuti esclusivi sempre aggiornati

Il Sole 24 ORE edizione digitale

Schede e approfondimenti operativi

Tutti gli approfondimenti della Settimana Fiscale

Perché abbonarsi