Rottamazione quater: nuova chiamata alla cassa fino al 5 giugno

Contribuenti alla cassa per pagare la rata della rottamazione quater in agenda il 31 maggio 2024 che, grazie alla cosiddetta tolleranza di 5 giorni, è considerata nei termini se pagata entro il 5 giugno 2024. Alla cassa anche i contribuenti con residenza, sede legale o sede operativa nei territori indicati dall’allegato n. 1 del cosiddetto decreto alluvione convertito nella legge n. 100/2023, che ha prorogato di 3 mesi i termini e le scadenze della definizione agevolata per le popolazioni dell’Emilia...

