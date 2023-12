Rottamazione quater, prime due rate regolarizzabili entro lunedì 18

La prima e la seconda rata della rottamazione quater, ciascuna di importo pari al 10% delle somme complessivamente dovute per la definizione, si considerano nei termini, se pagate entro lunedì 18 dicembre 2023. Con un comunicato stampa, l’agenzia delle Entrate Riscossione (Ader) informa che, grazie a un emendamento al decreto Anticipi (Dl 145/2023), approvato in via definitiva dal Parlamento, sarà ancora possibile effettuare il pagamento fino a lunedì 18 dicembre, senza sanzioni e senza interessi...

