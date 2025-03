Rottamazione quater, la richiesta di riammissione blocca nuovi fermi e pignoramenti

Con la trasmissione della domanda di riammissione alla rottamazione quater si bloccano pignoramenti e fermi amministrativi. Il debitore inoltre non più considerato moroso verso l’agente della riscossione, con effetti positivi tanto in caso di ricezione di pagamenti da pubbliche amministrazioni, maggiori di 5.000 euro, quanto ai fini del rilascio di un documento di regolarità contributiva, utile per partecipare ad una procedura a evidenza pubblica.

Queste alcune delle faq pubblicate sul sito di agenzia...