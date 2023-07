Ruffini: «La lotta al sommerso è un atto di giustizia» di Giovanni Parente









Una difesa a spada tratta del ruolo e di tutto il lavoro del personale dell’Agenzia: «il contrasto all’evasione non è volontà di perseguitare qualcuno – l’Agenzia è una amministrazione dello Stato, non un’entità belligerante – ma è un fatto di giustizia». Il direttore delle Entrate Ernesto Maria Ruffini non lo nomina, ma il destinatario delle sue parole è il vicepremier Matteo Salvini che sabato aveva chiesto «una grande e definitiva pace fiscale» per liberare «milioni di italiani ostaggio da troppi...