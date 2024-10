Sanatoria dei redditi 2018-2022 al lordo delle perdite maturate

Sanatoria speciale 2018/2022 per i soggetti Isa aderenti al concordato preventivo biennale (Cpb) in attesa di istruzioni operative. Il testo recepito nell’articolo 2-quater del Dl Omnibus (Dl 113/2024), introdotto durante l’esame parlamentare, prevede infatti che un provvedimento delle Entrate stabilirà termini e modalità di comunicazione delle opzioni dei soggetti interessati. Vi sono alcuni aspetti correlati a questo ravvedimento speciale (che però nulla ha a che vedere con il ravvedimento per ...

Continua a leggere NT+ Fisco Prova 1 mese a 9,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Aggiornamenti sull’attualità fiscale

Contenuti esclusivi sempre aggiornati

Il Sole 24 ORE edizione digitale

Schede e approfondimenti operativi

Tutti gli approfondimenti della Settimana Fiscale

Perché abbonarsi