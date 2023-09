Sanatoria scontrini per evitare la sospensione: ravvedimento anche dopo la constatazione di Alessandro Mastromatteo e Benedetto Santacroce

Cambia la sanatoria degli scontrini. Chance di ravvedimento operoso ordinario e non speciale (come nella prima versione delle bozze circolare del decreto Energia) per la mancata, irregolare, incompleta o non tempestiva memorizzazione o trasmissione dei dati dei corrispettivi telematici per violazioni commesse nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2022 e fino al 30 giugno 2023. L’eventuale regolarizzazione non concorrerà comunque al computo delle quattro distinte violazioni per l’irrogazione delle...