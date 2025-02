Sanità, niente fatture allo Sdi per il 2025

Divieto di fattura elettronica ai sanitari esteso all’intero anno 2025. Anche per quest’anno le fatture di medici, infermieri, veterinari e altri professionisti della salute verranno inviate al sistema della tessera sanitaria anziché allo Sdi (Sistema di interscambio). Lo prevede l’articolo 3, comma 6, del Dl 202/2024 (decreto Milleproroghe) modificato nell’iter di conversione in prima lettura al Senato rispetto al testo iniziale. In pratica, viene riscritta la disposizione che aveva originariamente...

Continua a leggere NT+ Fisco Prova 1 mese a 4,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Aggiornamenti sull’attualità fiscale

Contenuti esclusivi sempre aggiornati

Il Sole 24 ORE edizione digitale

Schede e approfondimenti operativi

Tutti gli approfondimenti della Settimana Fiscale

Perché abbonarsi