Sanzioni amministrative, la Cassazione promuove il no al favor rei per ragioni di gettito

Via libera della Cassazione alla non retroattività delle sanzioni amministrative più favorevoli al contribuente prevista dal decreto delegato di riforma (il Dlgs 87/2024). Legittima quindi la scelta del legislatore delegato di non prevedere il favor rei per esigenze di tutela dei conti pubblici. A stabilirlo è la sentenza 1274/2025 della Suprema corte, secondo cui sussistono ragioni che inducono a riconoscere la non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’articolo...

