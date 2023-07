Sanzioni più pesanti se manca l’effettivo interesse economico di Davide Cagnoni e Angelo D'Ugo









Come previsto anche per il passato, con la reintroduzione dell’obbligo di monitoraggio (articolo 110, comma 9-ter, del Tuir) è necessario dare correttamente evidenza dei costi black list nel modello Redditi. Il mancato adempimento è infatti punito con una sanzione amministrativa pari al 10% dell’ammontare complessivo delle spese e dei componenti negativi non indicati in dichiarazione, con un minimo di 500 euro e un massimo di 50mila euro (articolo 8, comma 3-bis, del Dlgs 471/97).

Tuttavia, il carico...