Sanzioni ridotte e possibilità di cumulo, così il ravvedimento è più conveniente

Per le violazioni commesse dal 1° settembre il ravvedimento è più conveniente sia perché a fronte di una diminuzione generalizzata delle sanzioni edittali non è seguita – come si temeva dalla lettura della legge delega – una parallela diminuzione dell’abbattimento previsto per la regolarizzazione, sia perché viene introdotta la possibilità di applicare il cumulo anche per il ravvedimento.

Valga per tutti il caso dell’infedele dichiarazione la cui sanzione base viene ridotta al 70% dell’imposta non...