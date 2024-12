Sanzioni tributarie, principio di proporzionalità fissato dalla Ue

Il principio di proporzionalità, come parametro di legittimità delle sanzioni, si presenta di problematica applicazione, nonostante il legislatore sia intervenuto mediante il Dlgs 14 giugno 2024, n. 87 per adeguare ad esso le sanzioni amministrative. L’intervento non pare tuttavia effettivamente innovativo, posto che l’obbligo di applicare le sanzioni secondo proporzionalità opera nel nostro ordinamento per effetto di un principio eurounionale avente effetto diretto.

La proporzionalità è quindi prescritta...