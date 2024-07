Scadenze ravvicinate per le correzioni al 730

Con lo slittamento delle dichiarazioni al 31 ottobre, chi deve correggere il 730 avrà un accavallamento di scadenze a fine mese: entro il 25 ottobre il 730 integrativo (con rimborso in busta paga), e soli sei giorni dopo la scadenza per il modello Redditi correttivo (per chi versa maggiori imposte, o vuole compensare il maggior credito). È una conseguenza delle modifiche contenute nello schema di decreto legislativo con disposizioni integrative e correttive in materia di adempimento collaborativo...

