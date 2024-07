Schema d’atto, risposta senza sospensione feriale

Schema di atto fuori dalla sospensione dei termini: da oggi decorre il «periodo feriale», ma vari atti che impegnano i professionisti del settore tributario rischiano di non beneficiarne. Nel corso degli anni, il legislatore ha esteso questa sospensione, inizialmente prevista solo in ambito giudiziale, anche per adempimenti tributari. Tuttavia, in assenza di una specifica previsione in ambito fiscale va considerata la nutrita casistica che può presentarsi, onde comprendere se la citata sospensione...

