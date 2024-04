Scissioni, trasferimenti immobiliari esclusi dalle verifiche urbanistiche

Non si devono applicare ai trasferimenti immobiliari che si verificano in conseguenza di una operazione di scissione di società le norme (in tema di regolarità urbanistica e catastale) che la legge detta a pena di invalidità degli atti che hanno a oggetto l’alienazione di beni immobili. È questa la decisione assunta dal Tribunale di Udine con il decreto 4233/2024 del 6 marzo 2024 (r.g. 683/2024), destinato a essere menzionato nei manuali del diritto commerciale per il fatto di essere la prima decisione...

Continua a leggere NT+ Fisco Prova 1 mese a 9,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Aggiornamenti sull’attualità fiscale

Contenuti esclusivi sempre aggiornati

Il Sole 24 ORE edizione digitale

Schede e approfondimenti operativi

Tutti gli approfondimenti della Settimana Fiscale

Perché abbonarsi