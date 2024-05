Sugar tax, pressing per il rinvio ma servono subito 139 milioni

L’unico spiraglio di trattativa nella maggioranza per le modifiche al decreto Superbonus resta aperto sulla proroga della Sugar Tax. Il mancato rinvio del prelievo che mette a rischio 5mila posti di lavoro in tutto il settore delle bibite zuccherate (composto - come sottolineato da Assobibe - per «il 64% da Pmi, che producono eccellenze del Made in Italy come aranciate, chinotti, cedrate, aperitivi analcolici») è stato sui tavoli dei pontieri nella maggioranza nella ricerca di una difficile mediazione...

