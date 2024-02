Scomputo delle eccedenze Ace possibile fino a esaurimento

Accanto alle misure che riguardano le persone fisiche la circolare 2/E/2024 di commento al decreto legislativo 216/2023 contiene alcune misure riguardanti le società. In particolare, è dedicato un paragrafo all’abolizione dell’Ace (articolo 5) mentre è presumibile che sulla misura di introduzione della maggiorazione del costo ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni (articolo 4), che fa da contraltare all’abolizione dell’Ace, l’Agenzia interverrà con un documento ad hoc.

Viene chiarito...