Senza appello dell’Agenzia no alla riforma della sentenza a sfavore del contribuente

Nel processo tributario il giudice di appello non può riformare la sentenza di primo grado in senso sfavorevole all'appellante (nella specie il contribuente), se l'altra parte (l'ufficio) non ha proposto appello incidentale.

In assenza di un'espressa richiesta di riforma della sentenza da parte dell'interessato si forma, infatti, il giudicato interno

A fornire questi interessanti principi è la Corte di Cassazione con l'ordinanza nr. 13325 depositata ieri

A seguito di un accertamento da studi di settore...