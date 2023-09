Servizi online di Entrate e Riscossione: persone di fiducia con doppia abilitazione di Tonino Morina









Basta una sola istanza per accedere ai servizi disponibili nelle aree riservate di agenzia Entrate e agenzia Entrate Riscossione (Ader). Con il provvedimento 332731/2023 del 25 settembre, viene infatti introdotta la possibilità per i rappresentanti e le persone di fiducia di essere abilitati ad usare, nell’interesse di altre persone fisiche, anche i servizi online dell’agenzia delle entrate Riscossione. In questo modo, con un’unica istanza, si può chiedere l’abilitazione (o la disabilitazione) all...