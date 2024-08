Sezioni specializzate per i nuovi ricorsi

Dal 1 settembre, in forza della pubblicazione dei regolamenti interni della Corte di giustizia dell’Unione europea (Regolamento 2024/2094) e del Tribunale dell’Ue (regolamento 2024/2095), cambiano anche le regole procedurali e i rapporti tra i diversi organi della giurisdizione unionale.

In particolare, per garantire la qualità delle pronunce rese in risposta a rinvii pregiudiziali - che costituiscono il fondamentale anello di congiunzione fra il diritto Ue e il diritto nazionale - il legislatore ...