Sì alla sospensione degli ammortamenti per la società di persone in contabilità ordinaria di Giorgio Gavelli

Una società di persone in contabilità ordinaria sta valutando la possibilità di sospendere integralmente gli ammortamenti per l’anno 2022, in applicazione dell’articolo 60, commi 7-bis e seguenti, del Dl 104/2020. I dubbi riguardano l’applicabilità della norma alle società di persone, l’obbligatorietà della deduzione fiscale delle quote di ammortamento sospese e il comportamento da tenersi nei modelli Redditi e Irap.

1. Il dubbio

L’applicabilità della disposizione in esame alle società di persone è stata...