Siiq, sul regime fiscale armonizzazione alla Ue non più rinviabile di Enrico Pauletti









Il regime fiscale delle Siiq deve essere aggiornato non solo per rimuovere le palesi discriminazioni, lesive del diritto dell’Unione, che l’attuale sistema normativo crea in danno degli operatori comparabili (i cosiddetti Reits) stabiliti in Paesi Ue/SEE, ma anche per favorire l’afflusso sul mercato domestico dei capitali di tali operatori, ai quali eventualmente richiedere di quotare i propri titoli anche in Italia, il che consentirebbe al mercato immobiliare quotato italiano di recuperare l’evidente...