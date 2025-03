Sindaci, con la riforma tempi certi per la prescrizione dei risarcimenti

L’azione di responsabilità nei confronti dei sindaci si prescriverà sempre entro cinque anni dal deposito della relazione. A prevederlo è il Ddl di modifica del regime di responsabilità dei sindaci (A.S. 1155 prima firmataria, Marta Schifone di Fratelli d’Italia) in calendario in Senato l’11 marzo per l’ultimo sì.

La responsabilità attuale

In base al vigente articolo 2407 del Codice civile ora sui sindaci incombe un doppio regime di responsabilità:

responsabilità esclusiva che concerne la veridicità delle attestazioni e la ...