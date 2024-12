Sisma 1990, i primi rimborsi arrivano 22 anni dopo la sanatoria

Fine anno con piacevole sorpresa per i contribuenti siciliani colpiti dal terremoto del 13 e 16 dicembre 1990, da molti anni in attesa di ricevere il rimborso delle imposte pagate in più rispetto al 10% di quanto versato per il triennio 1990/1992. Si pensava che i rimborsi partissero da gennaio, ma già dal 24 dicembre, alla vigilia di Natale, sono arrivati i primi con l’aggiunta degli interessi. Dopo 34 anni, si potrebbe così chiudere la telenovela del rimborso delle imposte del triennio 1990/1992...

Continua a leggere NT+ Fisco Prova 1 mese a 9,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Aggiornamenti sull’attualità fiscale

Contenuti esclusivi sempre aggiornati

Il Sole 24 ORE edizione digitale

Schede e approfondimenti operativi

Tutti gli approfondimenti della Settimana Fiscale

Perché abbonarsi