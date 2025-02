Sisma di Santa Lucia, rimborso delle imposte del triennio 1990-92

L’agenzia delle Entrate deve rimborsare per intero il 90% delle imposte pagate per il triennio 1990-1992 dai contribuenti siciliani colpiti dal terremoto di Santa Lucia, del 13 dicembre 1990. Per la Cassazione, ordinanza 3455/2025 pubblicata l’11 febbraio 2025, va rigettato il ricorso presentato dall’agenzia delle Entrate, direzione provinciale di Siracusa, contro la sentenza dei giudici di secondo grado di Siracusa, che avevano accolto l’appello dei contribuenti, dichiarando la spettanza del rimborso...

