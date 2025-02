Tempi supplementari per i Paesi Ue ancora non pronti: slitta al 14 dicembre la dichiarazione digitale di export

La Commissione europea, modificando il programma di lavoro unionale, concede agli Stati un’ulteriore proroga al 14 dicembre 2025 per la completa digitalizzazione della dichiarazione doganale di export. Come si ricorda, l’Italia ha già provveduto ad adeguarsi alla specifica automazione a decorrere dal 2 dicembre 2024. Quello che si attendeva è che l’11 febbraio 2025 tutti gli Stati membri fossero in grado di rispettare la data di adeguamento. In effetti, questo non è stato e quindi per l’allineamento...

