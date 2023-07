Soci e collaboratori, l’apporto di lavoro può generare anomalie

Link utili Scheda: Anomalie Isa 2019-2021, in arrivo le comunicazioni Lorenzo Pegorin Riviste









Il voto finale Isa è il frutto della media semplice degli indicatori elementari di affidabilità e di anomalia. Mentre gli indicatori di affidabilità si attivano sempre in presenza di assoggettamento dell’attività al calcolo del software, quelli di anomalia scattano solo in presenza di un funzionamento disallineato dai parametri prestabiliti di una o più variabili attenzionate dal sistema. E al di là dell’importanza del voto complessivo finale va evidenziato come sia sempre nell’interesse del contribuente...