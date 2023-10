Società di comodo, la delega valorizza l’effettiva attività di Dario Deotto e Luigi Lovecchio

Link utili Scheda: Società di comodo, finalità e prova contraria Michele Doglio Riviste

Prove troppo severe sono contrarie alla Ue - di Dario Deotto e Luigi Lovecchio









La riforma fiscale prevede la revisione della disciplina delle società non operative. È un intervento atteso, considerati i molti fraintendimenti che vi sono tuttora sul tema.

La disciplina delle società non operative (o “di comodo”) è nata negli anni 90 del secolo scorso (articolo 30 della legge 724/1994) per contrastare – sotto il profilo tributario – quelle società che non svolgono un’effettiva attività economica.

La norma prevede una sorta di tassazione dissuasiva della scelta di utilizzare un ...