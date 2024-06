Società di comodo, fai da te per evitare le penalizzazioni

Società di comodo, per le cause oggettive disapplicazione soltanto «fai da te» nel modello Redditi 2024. La possibilità di interpello probatorio per supportare l’esistenza di situazioni che hanno impedito di realizzare i ricavi minimi è stata di fatto cancellata dal Dlgs 219/2023 di riforma dello Statuto del contribuente, anche se le istruzioni ministeriali ancora non fanno menzione della novità. Con riferimento alle ricadute Iva, le società non operative valutano l’immediata applicazione della sentenza...

Continua a leggere NT+ Fisco Prova 1 mese a 9,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Aggiornamenti sull’attualità fiscale

Contenuti esclusivi sempre aggiornati

Il Sole 24 ORE edizione digitale

Schede e approfondimenti operativi

Tutti gli approfondimenti della Settimana Fiscale

Perché abbonarsi