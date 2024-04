Società di comodo, per il rent to buy operatività con canone di mercato

Società di comodo con contratti di rent to buy, disapplicazione negata se non si dimostra che la quota parte del canone per la concessione in godimento è «di mercato». Lo afferma la risposta 97/2024 dell’agenzia delle Entrate riguardante un interpello presentato prima delle modifiche del Dlgs 219/2023 che hanno sostanzialmente cancellato le istanze sulle società di comodo.

La risposta 97 esamina il caso di una società «non operativa», la quale, non avendo individuato inquilini per taluni negozi posseduti...