Società estinte, la responsabilità dei soci va accertata e dimostrata in un diverso procedimento

Nel perseguire la responsabilità dei soci di una società cancellata dal registro delle imprese, l’Amministrazione può avvalersi di quanto emerge dall’accertamento nei confronti della società (e dal giudizio eventualmente sorto in merito a tale atto) ma non può prescindere da un diverso (e autonomo) accertamento sui soci, puntualmente motivato anche sulla specifica responsabilità degli stessi in relazione ai limiti patrimoniali fissati dalla legge. È questo il contenuto della sentenza 3625/2025 delle...

