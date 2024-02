Società immobiliare non operativa se gli affitti sono inferiori agli Omi

Al fine di disapplicare la disciplina degli enti non operativi nei confronti di società immobiliari con canoni non congrui, non è sufficiente dimostrare che il valore di mercato dei fabbricati è largamente inferiore al loro costo fiscale. Lo afferma l’agenzia delle Entrate nella risposta a interpello 53/2024. Per supportare l’esistenza di situazioni oggettive che hanno impedito il conseguimento di proventi congrui, occorre documentare che i canoni praticati sono almeno pari a quelli risultanti dai...