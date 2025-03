Soggetti Ias, niente Ace sul capitale iscritto nelle passività finanziarie

Per una Spac olandese con sede di direzione effettiva in Italia che ha raccolto capitale ma lo ha iscritto fra le passività finanziarie in base allo Ias 32 non si genera un incremento agevolabile grazie all’Ace. Così la risposta a interpello 62/2025 delle Entrate.

Dopo il delisting la società ha adottato i principi olandesi riclassificando gli importi...