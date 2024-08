Spesa sanitaria detraibile solo per l’importo che eccede i buoni welfare

Le spese mediche e sanitarie, se pagate con i cosiddetti buoni welfare, sono detraibili o deducibili solo per la parte che eccede il buono. Esclusa invece la possibilità di utilizzare i buoni pasto per spese sanitarie.

I buoni pasto

Il buono pasto, anzitutto, è definito dall’articolo 2 lettera c) del Dm 122 del 2017 come «documento di legittimazione», che attribuisce il diritto ad ottenere un servizio sostitutivo di mensa per un importo pari al valore facciale del buono. In forza del richiamo all’articolo 2022 ...