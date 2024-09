Spese per attività sportive in impianti convenzionati nel welfare aziendale

Con la ripresa delle scuole, tornano le attività sportive dei ragazzi. Se offerte dal datore di lavoro ai dipendenti, queste attività possono rientrare nel welfare aziendale agevolato garantendo vantaggi fiscali e contributivi, oppure risultare imponibili, riducendone la convenienza.

In questo contesto si inserisce il recente diniego dell’agenzia delle Entrate (interpello 144/2024) che ha escluso la possibilità per l’azienda di rimborsare, in esenzione d’imposta, le spese relative alle attività sportive...