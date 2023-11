Spese ricerca e sviluppo: gli incentivi regionali di Roberto Lenzi









Incentivi per ricerca sviluppo e innovazione con contributi a fondo perduto fino al 75% da parte delle Regioni. In Lombardia, Piemonte, Toscana e Umbria sono al via i bandi.

Lombardia

Dal 18 gennaio al 2 febbraio 2024 apre la seconda finestra del bando lombardo «Ricerca e Innova» con una dotazione di 13,6 milioni per promuovere progetti finalizzati all’introduzione di soluzioni tecnologiche innovative, realizzati da Pmi e con specifiche premialità riservate alla sostenibilità ambientale, alla presenza di giovani...