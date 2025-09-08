Spiraglio per gli anni d’imposta precedenti
L’Odg approvato alla Camera impegna il Governo a un’applicazione uniforme
In questi 15 anni, si è sviluppato un notevole contenzioso sull’inserimento o meno delle holding industriali nel settore finanziario con le persone fisiche, manager e amministratori, che chiedevano il rimborso dell’aliquota addizionale del 10% pagate dalla società sui compensi variabili erogati.
Con la sentenza n. 16875/2023, la Cassazione, ribaltando precedenti favorevoli per il contribuente, ha affermato con interpretazione estensiva che anche le holding industriali rientravano nella definizione...