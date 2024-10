Split payment, la priorità per il credito Iva va indicata nel modello TR

Giovedì 31 ottobre rappresenta il termine ultimo per la presentazione della richiesta di rimborso o utilizzo in compensazione del credito Iva del terzo trimestre 2024 (modello Iva TR). I contribuenti rientranti in determinate categorie, individuati con decreto Mef, sono ammessi all’erogazione prioritaria del rimborso che deve essere effettuata entro tre mesi dalla richiesta.

I casi consentiti

Per legittimare la richiesta di rimborso o l’utilizzo in compensazione, si deve disporre di un credito Iva trimestrale di importo...